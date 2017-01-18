Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi’nde meydana geldi.



İddiaya göre bir tekstil atölyesinin Yüreğir İş Hanı 5. katında yönetim binası olarak kullanılan ofis tekstil firması kapandığı için 15 yıl önce terk edildi. Firma içindeki eşyalarını da almayarak çürümeye terk etti. Bir süre önce ise ofisi bir şahıs 105 bin lira karşılığında satın aldı.



Bugün öğleden sonra ise şahıs ofise gelerek temizlik çalışması başlattı. İş yerinde bulunan çelik kasayı açan şahıs içinde 5 tabanca olduğunu görünce polise haber verdi.



Olay yerine gelen ekipler tabancalara incelemek üzere el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri gerekli çalışmayı yaptıktan sonra tabancaları emniyete götürdü.









Kaynak : İHA