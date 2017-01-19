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Reina'nın görüntüsü Rakka'dan

Reina’da 39 kişiyi katleden ve Esenyurt’ta yakalanan DEAŞ’lı terörist Abdulgadir Masharipov, iddiaya göre sorgusunda “Saldırıyı yapacağımız kesinleşince Rakka’dan bağlantı kurduğum emir, Reina’nın içinden görüntü gönderdi. Bu görüntüyü tekrar tekrar izledim, saldırıya başladım” dedi. Masharipov, ilk hedefin Taksim olduğunu, yoğun güvenlik önlemi nedeniyle sahilde keşif yaptığını söyledi.

Güncel / 19 Ocak 2017 Perşembe 03:29
Reina'nın görüntüsü Rakka'dan

Esenyurt'ta önceki gece bir evde yakalanan Özbekistanlı Abdulgadir Masharipov’un İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu sürüyor. Masharipov, sorgusunda saldırıda Reina’nın nasıl seçildiğini şu ifadelerle anlattı:

SAHİLDE KEŞİF YAPTIM

“Yılbaşı akşamı Taksim’deki yoğun güvenlik önlemi olması nedeniyle sahilde yaptığım keşfin ardından Reina’da karar kılındı. Reina’nın kapısındaki güvenlik önleminin az olduğunu görmüştüm. Burası uygunda ama içerisiyle ilgili bir bilgim yoktu. Bu durumu bana talimat veren kişiye aktardım. Saldırıyı yapacağımız kesinleşince Rakka’dan bağlantı kurduğum emir, Reina’nın içinden görüntü gönderdi. Bu görüntüyü tekrar tekrar izledim. İçerinin planını iyice ezberledikten sonra Zeytinburnu’na giderek silahı aldım, geri döndüm ve saldırıya başladım.”

Polis, görüntünün içeriği ve kaynağıyla ilgili araştırmanın sürdüğünü bildirirken, Reina’nın internet sitesi ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerden derlenerek hazırlanmış olabileceğini bildirdi. Reina saldırısıyla ilgili yapılan operasyonda gözaltına alınan ve Masharipov’un da arasında bulunduğu 50 kişinin sorgusu devam ediyor. Masharipov’un yanında olduğu ileri sürülen 4 yaşındaki oğlu, operasyon sırasında DEAŞ’lı teröristin yanında bulunamamıştı. Çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

ÜNİVERSİTE MEZUNU

Polis, Masharipov’un geçmişine yönelik de araştırmasına devam ediyor. Masharipov’un Özbekistan’da Fergana Üniversitesi’nde fizik bölümünü bitirdiği, yan dal olarak bilgisayar okuduğu, bilgisayar konusunda uzmanlaştığı bilgisine ulaşıldı. Masharipov’un okulu bitirdikten sonra El Kaide saflarına katıldığı ancak daha sonra El Kaide ile fikir ayrılığına düşünce DEAŞ’a katıldığı tespit edildi.

DEAŞ’lı terörist Abdulgadir Masharipov’un evde yakalanan kadınlardan Senegalli Dina A. (27) ile, Iraklı Ali Jameel Mohammed’in de Somalili Aysha M. (27) ile imam nikâhı yaptıkları belirlendi. Suriye’ye geçirilmek üzere örgütün güvenli evinde tutulan kadınların Reina katliamcısına ödül olarak gönderilmiş olabileceği de öne sürüldü.

‘VURMAYIN’ DİYE BAĞIRMIŞ

Polisin Masharipov’un gizlendiği evin, gözaltına alınan bir DEAŞ’lının evle ilgili bilgi vermesi ve evde bulunan cep telefonundan takipteki bir DEAŞ’lının aranması üzerine netleştirildiği belirtildi. Terörle Mücadele operasyon timlerinin kapıyı kırarak eve girdikleri anda karşılarında kadınları bulduğu, Masharipov’un kaldığı odada sıkıştırıldığı, kendini yatağın yanına atarak ‘Vurmayın’ diye bağırdığı ve polise direndiği belirtildi. Masharipov’un gözaltına alınması sırasında korkuya kapılarak idrarını kaçırdığı belirtildi.

KONTROLDEN GEÇİRİLDİ

Abdulgadir Masharipov’un Esenyurt’taki evde yakalandıktan sonra emniyete getirildiğinde başının döndüğü ve midesinin bulandığını söylediği bunun üzerine hemen hastahaneye götürülerek muayene edildiği ifade edildi. Doktorların, Masharipov’un sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk olmadığını ancak beyin kanaması şüphesine karşı bir süre uyutulmamasını istedikleri belirtildi.

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