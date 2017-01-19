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Reina canisine iğrenç ödül!

Reina katliamını gerçekleştiren Masharipov, ifadesinde oğlunu teslim ettiği 2 kuryenin adresini verdi. Teröristin yanında yakalanan 3 kadının da Masharipov'un ödülü olduğu tespit edildi.

Güncel / 19 Ocak 2017 Perşembe 09:18
Reina canisine iğrenç ödül!

Reina'yı kana bulayan Abdulkadir Masharipov'un başka bir hücreye teslim ettiği 4 yaşındaki oğlunun 2 kurye tarafından başka bir adrese götürüldüğü anlaşıldı.

Polis, 2 kuryenin izini sürüyor. Zanlının polisteki sorgusunda sık sık oğlunu sorduğu öğrenildi. Masharipov, oğlunu teslim ettiği hücre evinin adresini polise verdi.

Ancak yapılan baskında evin boşaltıldığı anlaşıldı. Polis, teröristin oğlunu ve çocuğu teslim alan 2 kuryeyi arıyor.

‘KADINLAR ÖDÜLDÜ!'

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Esenyurt'ta saldırganı ele geçirdiği operasyona ilişkin bilgiler netleşiyor.

Buna göre İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, operasyonu yapan ekiplere teröristin sağ yakalanması talimatını verdi.

Operasyon sırasında kanepenin altına saklanmaya çalışan Abdulkadir Masharipov'un altına işediği gözlendi.



Yapılan operasyonda evde bulunan Iraklı erkek militan ile Senegal uyruklu Dina A. (27), Somali uyruklu Aysha M. (27) ve Mısır uyruklu Tene Trare (26) isimli kadınlar da gözaltına alındı.

DEAŞ'a katılmak üzere ülkemize gelen ve örgüt hücre evinde tutulan kadınların, yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov'a ödül olarak DEAŞ tarafından gönderildiği ortaya çıktı.



Masharipov'un DEAŞ tarafından gönderilen 3 kadın arasından Senegal uyruklu Dina A.'yı seçtiği ve dini nikâh kıyarak evlendiği öğrenildi.



EVDE AŞK NOTLARI BULUNMUŞTU

EVDE yakalanan Somali, Senegal ve Mısır vatandaşı 3 kadınla ilgili bu ülkelerin yetkilileriyle temasa geçildi.

Türkiye'ye kaçak girdikleri sanılan ve DEAŞ'a katılacakları düşünülen kadınlarla ilgili evde bulunan notlar da dikkat çekti.



Henüz kimin yazdığı netleşmeyen ve bir kâğıt parçasına yazılmış notta bozuk bir İngilizce ile “Ne istiyorsan onu yap. Artık umrumda olmayacak. Kimseye yardım edemem. Tabii ki kendime de yardım edemem. Ama eğer bunu istiyorsan tamam ama başka bir yerde olacağım” yazdığı görüldü.

Yazının başında gözüken ‘7bibi' kelimesi, Arapça “aşkım” ya da “sevgilim” anlamlarını taşıyor.



Evde bulunan bir başka notta ise “Sen çok delisin”, “Seni seviyorum Dina” yazısı dikkat çekti. Notun Senegalli Dina A.'nın imzasını taşıdığı sanılıyor.

Kaynak : Habertürk

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