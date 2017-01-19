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Polisi gören kadın Öcalan çıkarmasını kazıdı

Adana Emniyet Müdürlüğü, bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı mahallelerde uygulamalarını sürdürüyor. Uygulamalar sırasında bir kadın, iş yerinin duvarına yapıştırılan Abdullah Öcalan’ın posterini bıçakladı kazıdı.

3. Sayfa / 19 Ocak 2017 Perşembe 10:45
Polisi gören kadın Öcalan çıkarmasını kazıdı
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PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 750 polisle uygulama yapıldı. Uygulamaya terör, uyuşturucu, asayiş, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri katıldı.

Zırhlı araçlarla caddenin her iki tarafını da kapatan polis cadde boyunca uygulama başlattı. Terör ve özel harekat polisleri de sokak başlarında herhangi bir saldırıya karşı uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Polis cadde ve sokak başlarında çok geniş güvenlik önlemi alırken, bir özel harekat polisinin elindeki uzun namlulu silahın yanı sıra sırtında yüzlerce mermi sarılı olması dikkat çekti. Yunus polisleri de uzun namlulu silahlarla sokaklarda uygulama yaptı.



Polis uygulama yaparken bir iş yerinin duvarında bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abullah Öcalan'ın çıkarmasının duvara yapıştırıldığını gördü. Bunun üzerine polis iş yeri sahibi kadını uyardı. Kadın, Öcalan'ın çıkarmasını görünce, 'Ben yeni görüyorum, gece yapıştırıyorlar ama hemen çıkartayım' dedi.



Kadın daha sonra bıçakla Öcalan'ın çıkarmasını duvardan kazıdı. Polis ayrıca duvarlara terör örgütü PKK lehine yazılan yazıları da boya ile sildi. Kaynak : İHA

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