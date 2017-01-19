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Okul servisiyle kamyon çarpıştı: 24 ölü

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde kum yüklü kamyonla okul servisinin çarpışması sonucu en az 24 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya / 19 Ocak 2017 Perşembe 10:11
Okul servisiyle kamyon çarpıştı: 24 ölü

Uttar Pradeş'in üst düzey emniyet yetkililerinden Javeed Ahmed, hızlı giden kum yüklü kamyon ile 3 ila 12 yaşlarındaki öğrencileri taşıyan servisin kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 24 çocuğun yaşamını yitirdiğini, en az 24 çocuğun yaralandığını söyledi.

Ahmed, araçta sıkışan öğrencileri kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bölge okullarında aşırı soğuk nedeniyle eğitime ara verildiğini ifade eden Ahmed, servisteki öğrencilerin okulunun neden açık olduğunun soruşturulacağını kaydetti.

Emniyet yetkilisi Daljeet Chaudhary da bölgede yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğunu söyledi.

Servisteki öğrencilerin Uttar Pradeş'in Etah kentinde öğrenim gördüğü öğrenildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabındaki mesajında, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine taziye dileklerini sundu ve acılarını paylaştığını ifade etti.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl yaklaşık 200 bin kişi yaşamını yitiriyor.

Kaynak : AA

Okul ServisiTrafik Kazası


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