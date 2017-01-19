Öğrencilerine Gülen videoları izletmiş

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, öğrencilerine Fetullah Gülen'in görüntüsünü izletip, örgüt propagandası yaptığı iddia edilen fizik öğretmeninin de aralarında bulunduğu 27 şüpheliden 24'ü adliyeye gönderildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 27 şüpheliden 24'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.



KHK ile kapatılmadan önce görev yaptığı dershanede öğrencilere Fetullah Gülen'in görüntüsünü izletip, örgüt propagandası yaptığı iddia edilen fizik öğretmeninin de aralarında bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Terör örgütü PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini, FETÖ'nün sözde 'Kuzey Irak bölge imamı' T.B. ve 'medya imamı' ile Irak'ın kuzeyine giderek terör örgütü PKK yöneticilerine verdiği iddia edilen örgütün 'eğitim imamı' Cemal Bulut'un da aralarında bulunduğu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



- Operasyon -



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan ve bünyesinde 8 özel eğitim kurumu bulunan Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş'ye yönelik soruşturma çerçevesinde 7 ilde 47 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 27 şüpheliyi gözaltına almıştı.



Soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan Cemal Bulut'un FETÖ/PDY'nin sözde 'eğitim imamı' olduğu, Bulut'un terör örgütü PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini FETÖ'nün sözde 'Kuzey Irak bölge imamı' T.B. ve 'medya imamı' ile Irak'ın kuzeyine giderek terör örgütü yöneticilerine verdikleri iddia edilmişti.



Öte yandan, yine Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş'ye ait bir dershanede öğrencilere örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in görüntüsünü izletip FETÖ/PDY propagandası yaptığı ortaya çıkan fizik öğretmeni A.K de gözaltına alınmıştı.



Kaynak : AA