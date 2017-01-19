Minikler masal anlattı, büyükler dinledi

Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü, halk edebiyatının en önemli unsurlarından masal kültürünün sevdirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için il merkezindeki tüm ilkokulların katılımıyla “7'den 70 masal saati” adlı program düzenledi.



Gümüşhane Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda minik öğrenciler masal ve ninnilerini, Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cezayir Danışan, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan'ın da aralarında bulunduğu kalabalık davetli grubunun karşısında dillendirdi. Salonu dolduran anne, baba, nine ve dedelerine konsepte uygun hazırlanan dekor ve müzik eşliğinde dakikalarca hiç teklemeden masal anlatıp, tiyatral gösteriler eşliğinde ninniler okuyan özel kostümlü minik öğrenciler katılımcıların büyük beğenisini kazandı.



Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Olgun, Türk edebiyatı ve halk kültürünün önemli unsurlarından birisi olan masala dikkat çekmek adına üç kuşağı bir araya getirdiklerini kaydetti.



Olgun, “Bizler kendi çocukluğumuzda büyüklerimizden dinlediğimiz masalları bugünkü çocuklar da dedelerinden ninelerinden dinlesinler. Masallarla büyüyen çocukların hayal dünyalarının ve ufuklarının çok daha geniş olduğundan hareketle bugün bir aradayız. Dedelerden de masallar alalım dedik. Çocuklar da anne babalarına, dedelerine, ninelerine masal anlatsınlar dedik” dedi.



Söyleşinin ardından minik öğrenciler sahne performanslarını ortaya koyarak, hem tiyatral gösteri hem masal anlatımı hem de ninni seslendirdi.



Gösterinin ardından etkinlikte görev alan tüm öğrenciler hep birlikte Barış Manço'nun “Müsadenizle Çocuklar” adlı parçasındaki “El salla” nakaratı eşliğinde programı sonlandırdı.



Programın ardından sahneye çıkarak tüm öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Vali Memiş, çok güzel bir programa imza atıldığını belirterek, “Masalların bizim edebiyatımızda ve kültürümüzde çok önemli bir yeri var. Bize terbiyeli olmayı, doğru ve dürüst olmayı, vatanına ve milletine sahip çıkmayı, büyüklere saygılı olmayı ve yalan konuşmamayı masallar eğlenceli bir şekilde öğretir. Emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.



Kaynak : İHA