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Melih Gökçek Nazlıaka'yı fena ti'ye aldı

Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Melih Gökçek kendisini Meclis kürsüsüne kelepçeleyen Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'yı ti'ye aldı.

Siyaset / 19 Ocak 2017 Perşembe 19:18
Melih Gökçek Nazlıaka'yı fena ti'ye aldı

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka ilginç bir eyleme imza atarak kendini Meclis kürsüsüne kelepçeledi.

Nazlıaka'nın bu eylemi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in dikkatinden kaçmadı.

KARŞISINA BENİM FOTOĞRAFIMI KOYSUNLAR

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Melih Gökçek 'Aylin kendini kürsüye kelepçelemiş. Arkadaşlar karşısına benim fotoğrafımı koysunlar... Çılgına döner kürsüyü bırakır' ifadelerini kullandı.

Gökçek 'tweet alemi, kaç tane milletvekili arkadaş aradı Aylin'i ancak sen ikna edersin diyorlar ne dersiniz ne yapsak acaba? diye sordu. 

İşte Melih Gökçek'in o twetleri;

Aylin Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi Kaynak : Beyaz Gazete Özel
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TbmmMelih GökçekAnayasa DeğişikliğiBelediye BaşkanıAylin Nazlıaka


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