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Meclis'te kavga!

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu’nda kendisini Meclis kürsüsündeki mikrofona kelepçelemesinin ardından gergin anlar yaşandı. HDP'li kadın milletvekili ile AK Partili kadın milletvekili birbirine girdi.

Siyaset / 19 Ocak 2017 Perşembe 20:49
Meclis'te kavga!
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TBMM bugün ilginç bir eyleme sahne oldu. Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, kendisini Meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi.Nazlıaka'nın protestosunun uzun bir süre devam etmesinin ardından AK Partili kadın milletvekilleri kürsüye gelerek Nazlıaka'nın etrafını sardı. Bu sırada tartışma büyüdü ve arbede yaşanmaya başladı. Çıkan arbededen dolayı Nazlıaka'nın kolundan yaralandığı öğrenildi.

Arbedenin büyümesinin ardından HDP'li kadın milletvekilleri ile AK Partili kadın milletvekilleri birbirine girdi.



ŞAFAK PAVEY YERE DÜŞTÜ

Bu sırada CHP'li Şafak Pavey yere düştü. Aylin Nazlıaka muhalefet kulisine çıkarıldı.

Öte yandan genel kurula ara verildi ve gazeteciler de salondan çıkarıldı.



CHP'li milletvekillerinin desteğiyle sakinleşmeye çalışan Nazlıaka, 'Acı olan bana müdahale edenler AK Partili kadın vekillerdi. Oysa Cumhuriyetten önce biz kadınlar yok sayılıyorduk, oy bile veremiyorduk. Onların da bizlerin de Meclis'te olmasını sağlayan Cumhuriyet rejimini değiştirmeye çalışıyorlar. Saçlarımı çektiler, Şafak Hanım yere düştü. Ben orada özellikle MHP'li seçmene mesaj vermek, dikkatlerini çekmek için bu eylemi yaptım.' dedi.



Şafak Pavey de daha sonra Aylin Nazlıaka'nın yanına geldi. Pavey'in kolundaki protezin çıktığı öğrenildi.

Meclis'teki kavga sonrası HDP'li Pervin Buldan hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

 





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