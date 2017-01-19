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Kırgızistan'da düşen uçağın kara kutuları incelenecek

Uçağın iki kara kutusu incelenmek üzere Moskova'ya gönderildi. Kazada ölenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Dünya / 19 Ocak 2017 Perşembe 09:43
Kırgızistan'da düşen uçağın kara kutuları incelenecek

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında pazartesi günü düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağının iki kara kutusu, inceleme için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gönderildi.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Devletlerarası Havacılık Komitesi (MAK) uzmanlarının, kargo uçağının Moskova'ya gönderilen kara kutularını kaza nedenini ortaya çıkarmak için inceleyeceği bildirildi.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devletlerarası Havacılık Komitesi (MAK) heyeti, dün kazanın meydana geldiği bölgede çalışmalarına başlamıştı.

Moskova'dan gelen heyete, Türkiye'den Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) iki uzmanı, ACT Havayolları ile imalatçı firma Boeing'ten yetkililer de eşlik ediyor.

Bu arada yetkililer kazada ölenlerin sayısının 38'e yükseldiğini açıkladı.

ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400 tipi Türk kargo uçağı, pazartesi günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında bulunan Daça Su'da evlerin üstüne düşmüştü.

Kazada hayatını kaybedenler arasında Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül, Yükleme Uzmanı Melih Aslan ve Uçuş Teknisyeni İhsan Koca da bulunuyordu.

Kaynak : AA

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