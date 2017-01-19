Kılıçdaroğlu Yeni Şafak'ı şikayet etti

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, 'Yeni Şafak gazetesinin 19 Ocak 2016 tarihli nüshasında yayımlanan ‘Talimatı John Bass verdi' başlıklı haber içeriğinin bütünüyle gerçek dışı, hakaret ve iftira kapsamlı olması nedeniyle Yeni Şafak gazetesinin ilgilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı aracılığıyla, şikayet dilekçesi verildi' denildi.





Kaynak : İHA