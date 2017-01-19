Kılıçdaroğlu: Meclis kararına saygı duyacağız

Sayın Bahçeli ile görüşmeniz nasıl geçti?



Samimi bir görüşme oldu. Anayasa değişikliğinden duyduğum bütün kaygılarımı sayın Bahçeli ile paylaştım. Bu oyunuzu ya da renginizi değiştirin görüşmesi değildir. Bizim CHP olarak tarihe, çocuklarımıza karşı sorumluluklarımız var. Her ortamda ve her tarafla konuşma ve aktarma sorumluluğumuz var. Sayın Bahçeli’ye de bu sorumluluk duygusuyla gittim. Türkiye’de rejim değişiyor, kurumlar değişiyor, milli irade değişiyor. Uyarmak sorumluluğumdur.



İkinci tur oylamada farklı bir sonuç bekliyor musunuz?



Genel Kurul’un kararına saygı göstereceğiz. Ancak milletvekilleri de anayasanın emrettiği gizli oy kuralına uygun davransınlar. Milletvekillerinin takip edilişi, milletvekilinin kişiliğine hakarettir.



Kampanyayı nasıl yürüteceksiniz?



Daha çok erken. Ayrıca bu tek başına CHP’nin olayı değil. Parlamenter demokratik sistemi savunan, milliyetçi, ülkücü, solcu, mütedeyyin, dindar herkesin sorumluluğu. Buna halk izin vermeyecektir.



Başbakan referandumda yüzde 70’le kabul edilir diyor...



Dilin kemiği yok. En az konuşması gereken Sayın Başbakan.



İkinci turda da bir gerilim olur mu Genel Kurul’da?



Birinci turdaki gerilimin nedeni gizli oylama kuralına uyulmamasıydı. Aynı şey olursa yine gerginlik olur.



MHP kanadı, “Keşke CHP de anayasa teklifi konusunda taraf olsaydı” yaklaşımı gösteriyor. Ne dersiniz?



Meclis Başkanlığı’na düşüncelerimizi yazılı ilettik. Türkiye’nin darbe hukukundan arındırılması ve parlamenter demokratik sistemin güçlendirilmesi gerektiğini söyledik. Onlar ise sadece başkanlık konuşacağız dediler. Karşı olduğumuzu niye konuşacağız?