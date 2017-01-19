Kıbrıs müzakerelerinde 'Beşli Konferans' başladı

'Kıbrıs’ta ilanihaye bir garantörlük şart değildir' BM Cenevre Ofisi'nin ev sahipliğinde 12 Ocak'ta başlayan ve Cenevre'deki mutabakat uyarınca Kıbrıs'taki taraflarla garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den çalışma gruplarının katıldığı konferansta Kıbrıs Türk tarafından müzakereci Özdil Nami başkanlığında bir grup yer alıyor. Cenevre'de varılan mutabakat uyarınca başlayan Beşli Konferans'ın en fazla 3 gün sürmesi bekleniyor. Özdil Nami'nin başkanlık ettiği Kıbrıs Türk çalışma grubunda Kuzey Kıbrıs Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Dış İlişkiler Uzmanı İpek Borman Genç ve Müzakere Heyeti Üyesi Sertaç Güven yer alıyor. Konferans'ta Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün başkanlığında heyet temsil ediyor. Konferansa Rum tarafını temsilen müzakereci Andreas Mavroyannis, 4 kişilik ekiple katılıyor.



Cenevre'de 9-11 Ocak'taki yoğunlaştırılmış müzakerelerin ardından 12 Ocak'ta Kıbrıs'taki taraflar ve üç garantörün katılımıyla Beşli Konferans yapıldı. Yunanistan hazır olmadığı gerekçesiyle bir hafta süre talebinde bulunulmuş ve konferansa 18 Ocak'ta devam kararı alınmıştı.





