USD (Alış - Satış) : 3,79 - 3,80 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,05

Kaymakamlık binası DEAŞ'tan alındı

Irak Ordusu, sabah saatlerinde iki koldan DEAŞ’ın elindeki Musul’un Tılkef kasabasına yönelik başlattığı operasyonda, kaymakamlık binasını teröristlerden geri aldı.

3. Sayfa / 19 Ocak 2017 Perşembe 17:22
Kaymakamlık binası DEAŞ'tan alındı

Güvenlik güçlerinden edinilen bilgilere göre, Irak Ordusunun terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te ele geçirdiği Tılkef kasabasındaki operasyonları hız kesmeden sürüyor. İki koldan başlatılan hava destekli operasyonda ilk olarak kaymakamlık binası kurtarıldı. Bina çevresinde ve içerisinde arama yapan birlikler daha sonra binaya bayrak astı.

İKİ MAHALLEDE ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ
Irak Ordusu'na bağlı 9'uncu Tümen birlikleri kuzeyden ilerleme sağlayarak kasabanın yüzde 50'sinde denetimin sağladığı bildirildi.

Kasabadaki DEAŞ mevzilerinin ise ağır şekilde birlikler tarafından bombalandığı öğrenildi. Ordu birlikleriyle, DEAŞ'lı teröristler arasında yaşanan sıcak temasta yoğun çatışmalar yaşanıyor. Teröristler ile Irak Ordusu'na ait birliklerin Kuds ve Filistin mahallelerindeki şiddetli çatışmaları sürüyor.


Kaynak : İHA

FilistinKaymakamlıkTerör ÖrgütüIrakTeröristler


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı