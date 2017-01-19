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Kamu işçilerinin beklediği haber

Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere yönelik ek ödeme tarihleri belli oldu.

Ekonomi / 19 Ocak 2017 Perşembe 10:00
Kamu işçilerinin beklediği haber

Bakanlar kurulunun devlet ve devlete bağlı kurumlarda çalışan işçilere 2017 yılında için ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısının 30 Ocak'ta, ikinci yarısının ise 23 Haziran'da verilmesi kararı alındı.

Maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ek ödemenin tamamı için 25 Aralık tarihi belirlendi.

Resmi Gazete


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