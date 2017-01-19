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İtalya'da otele çığ düştü: 30 ölü

İtalya'da dün en büyüğü 5.7 büyüklüğünde art arda meydana gelen depremler çığı tetikledi. Çığın bir otelin üzerine düşmesi nedeniyle en az 30 kişinin öldüğü öğrenildi.

Dünya / 19 Ocak 2017 Perşembe 10:12
İtalya'da otele çığ düştü: 30 ölü
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İtalya'nın iç kesimlerindeki tarihi Amatriçe kasabasında dün art arda 3 deprem meydana gelmişti. Söz konusu depremin bölgede çığı tetiklemesi sonrası butik bir otelde felaket yaşandı.

Otelin üzerine çığın düşmesi nedeniyle en az 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İtalyan yetkililer çığ sırasında otelde en az 30 kişinin olduğunu ifade ediyor.

İtalya'nın iç kesimlerindeki Abruzzo bölgesine bağlı Farindola kasabasında Gran Sasso dağı eteklerinde yer alan Rigopiano Oteli'nin üzerine dün gece çığ düştü.

İtalyan haber ajansı Ansa da, çığ felaketi sonrası bölgeye kurtarma ekiplerinin ulaştığını ve çok sayıda ölünün olduğunu abonelerine duyurdu. Kaynak : İHA

DepremÇığ Altında


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