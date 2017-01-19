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İspanyol şarkıcıya 'terörü övmek' suçundan hapis cezası

İspanya'da 'Def con Dos' adlı müzik grubunun solisti, Twitter hesabından attığı terörizmi öven mesajları nedeniyle 1 yıl hapis cezası aldı.

Dünya / 19 Ocak 2017 Perşembe 16:46
İspanyol şarkıcıya 'terörü övmek' suçundan hapis cezası

İspanya Yüksek Mahkemesi, 'Def con Dos' adlı müzik grubunun solisti Cesar Augusto Montana Lehmann'a, Twitter hesabından attığı terörizmi öven mesajları nedeniyle 1 yıl hapis cezası verdi.

Twitter hesabından, Kasım 2013- Ocak 2014 arasında yaptığı paylaşımlarda, terör örgütleri ETA ve GRAPO'yu (1 Ekim Anti Faşist Direniş Örgütü) öven ve terörizm mağdurlarını küçük gören ifadeler kullanmakla suçlanan İspanyol şarkıcı Lehmann, hapis cezası aldı.

Savcılığın 1 yıl 8 ay hapis cezası talep ettiği şarkıcı, geçen temmuz ayında Ulusal Mahkeme'de beraat etse de yapılan itirazın ardından üst mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Yüksek Mahkeme'nin verdiği 1 yıl hapis ve 6 yıl 6 ay süreyle kamu görevlerinden men cezasının, terörizmle ilgili yasalara göre verilebilecek en düşük ceza olduğu bildirildi.

Mahkemenin açıkladığı karar metninde, paylaşılan tweetlerde 'alaylı ifade kullanılmasının suçun işlenmesinde özür sayılamayacağı' belirtilip, söz konusu mesajların 'nefreti beslediği, terörizmi sanki sosyal çatışmaların çözüm yöntemiymiş gibi meşrulaştırmaya çalıştığı ve en önemlisi terörizm mağdurlarının acılarını çoğalttığı' ifade edildi. Kaynak : AA

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