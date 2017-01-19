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İran'da yangın faciası

Tahran'da 17 katlı bir iş yerinde çıkan yangında bina çöktü. 30 itfaiyeci hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 19 Ocak 2017 Perşembe 12:06
İran'da yangın faciası
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İran'ın başkenti Tahran'da bulunan 17 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

30 İTFAİYECİ ÖLDÜ

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi çıkan yangın sonucu çöktü. Yangında 30'u itfaiye eri hayatını kaybetti. En kaz altında 50 kişinin olduğunu gelen bilgiler arasında.





SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Sabah saatlerinde binanın üst katlarında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında ilk belirlemelere göre 30 itfaiye erinin öldüğü bildirildi. Uzun çalışma sonucunda itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası bina çökerek, kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki bazı binaların camlarının kırıldığı gözlendi.

TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ BOŞALTILDI

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre, yanan binanın çökmesi ihtimaliyle Türkiye büyükelçiliğinin boşaltıldığı ve çökmenin büyükelçilik binasına zarar vermediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak : AA

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