İran'da yangın faciası

Tahran'da 17 katlı bir iş yerinde çıkan yangında bina çöktü. 30 itfaiyeci hayatını kaybetti.
İran'ın başkenti Tahran'da bulunan 17 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
30 İTFAİYECİ ÖLDÜ
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi çıkan yangın sonucu çöktü. Yangında 30'u itfaiye eri hayatını kaybetti. En kaz altında 50 kişinin olduğunu gelen bilgiler arasında.