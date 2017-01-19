Irak seferi 200 milyon dolarlık teklif getirdi

Türk iş dünyasının 2013'ten beri beklediği Türk hükümetinin Irak ziyareti kısa süre içinde ilk somut projeyi getirdi. Türkiye'nin 14 milyar dolarlık ihracatını 7 milyar dolara gerilediği müteahhitlik hizmetlerinin durma noktasına geldiği Irak'a Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı ziyaret iki ülke işadamları arasındaki ilişkilerin yeniden canlanmasına yol açtı. Bu gelişmenin ardından, uzun süredir temaslarını erteleyen Iraklı işadamı heyeti, geçen hafta, Türk-Irak İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Öz'ü ziyaret etti. Türkiye'nin, bu ziyaretle Irak'la arasındaki buzları erittiğini söyleyen Tevfik Öz, "Bu, 3 yıldır beklenen bir ziyaretti. Belirsizliklerin bitmesi açısından önemliydi. İki ülke arasındaki çok önemli bir boşluk kapatılmış oldu" dedi. 35 yıldır Irak'la iş yaptığını ve hemen her gün Irak'taki işadamlarıyla görüştüğünü belirten Öz, ziyaretin ardından Irak'lı işadamlarının havasının hemen değiştiğini gözlemlediklerini belirtti.



PAZAR YERİNDE DURUYOR

Irak'a gerçekleştirilen ziyaretin faydasını ülke olarak kısa sürede göreceğimizi anlatan Öz, "Heyet, Bağdat'taki 'Yeşil bölge' adı verilen yerde 200 milyon dolarlık bir gayrimenkul projesinin yapımını teklif etti" dedi. Öz, önümüzdeki günlerde bir Türk heyetinin de Irak'a gitmesinin söz konusu olabileceğini sözlerine ekledi. Türkiye'nin Irak'a yaptığı ihracattaki gerilemeye dikkat çeken Tevfik Öz, "Bu azalma Irak'taki pazarımızı kaybettiğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü, bizden almadıkları ürünleri başka ülkelerden tedarik edemediler. Bu nedenle hazır pazarımız duruyor. Çok kısa sürede eski ihracat rakamına ulaşırız" diye konuştu.



Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretinde Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile bir araya gelmişti.