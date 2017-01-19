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Hüsnü Mahalli'nin iddianamesi hazır

Gazeteci Hüsnü Mahalli, hakkında,"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Güncel / 19 Ocak 2017 Perşembe 14:57
Hüsnü Mahalli'nin iddianamesi hazır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianame, Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

HÜSNÜ MAHALLİ İÇİN YENİ İDDİANAME
İddianamede, gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında, “Cumhurbaşkanı'na hakaret ve Kurul halinde çalışan kuma görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret” 2 yıl 4 aydan 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

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