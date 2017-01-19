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Google'da devrim gibi yenilik

Google’ın Android uygulamasına gelen güncelleme sayesinde, internet bağlantısında sıkıntı çıksa olsa bile arama sonuçlarına ulaşabilecek.

Teknoloji / 19 Ocak 2017 Perşembe 15:06
Google'da devrim gibi yenilik

İnternet kapsamının her yerde tam olarak çekmemesi anlık kompalar ve kullanışsız bir internet deneyimine neden oluyor. Bu yüzden Google, Android uygulaması için internetin olmadığı ortamlar için güncelleme yayınladı.

Bu güncellemeyle beraber, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan Google'da yapıan aramalar kaydediliyor ve internet bağlantısı tekrar geldiğinde sonuçlar otomatik olarak görüntüleniyor.

Herhangi bir arama yapıldığında da arama sonuçları kaydediliyor ve bu sayede internet bağlantısından sıkıntı oluşsa bile arama sonuçlarına ulaşabiliyorsunuz.

Google, bu özelliğin fazla mobil veri harcayacağını ya da batarya ömrünü negatif yönde etkileyeceği yönündeki iddialar içinse bunların gereksiz olduğunu ifade etti.

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