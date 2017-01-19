Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu'nda kendisini Meclis kürsüsündeki mikrofona kelepçelemesinin ardından gergin anlar yaşandı. HDP'li kadın milletvekili ile AK Partili kadın milletvekili birbirine girdi.



Kavgada HDP'li kadın milletvekillerinin saldırısına uğrayan Ak Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç hastaneye kaldırıldı.





Öte yandan Aylin Nazlıaka'nın meclis karıştıran eylemi sonrası çıkan kavgada HDP'li Pervin Buldan'ın da hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, CHP Milletvekili Şafak Pavey'in çıkan arbadede protezin çıktığı öğrenildi.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel