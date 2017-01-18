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Girilmez denilen mahalleye polis böyle girdi!

Adana Emniyet Müdürlüğü, bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı mahallede 350 polisle uygulama yaptı.

3. Sayfa / 18 Ocak 2017 Çarşamba 16:42
Girilmez denilen mahalleye polis böyle girdi!

Adana polisi, bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi’nde terör, uyuşturucuyla mücadele, asayiş ve özel harekat şube müdürlüğünden 350 görevlinin katılımıyla bir uygulama yaptı.

Uygulama kapsamında polisler, uzun namlulu silahlarla sokak başlarında, zırhlı araçlar da cadde üzerinde önlem aldı.

Polis, uygulamada evlerin duvarlarına yazılan PKK yazılarını da boya ile kapattı.

Yapılan uygulamada 375 şahıs, 33 iş yeri, 28 araç, 15 motosiklet sorgulandı.

Şahıslara yapılan GBT sorgusunda aranması olanlar gözaltına alındı.


Kaynak : İHA

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