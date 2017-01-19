'FETÖ elebaşı dağılmaları önlemek için rüya uyduruyor'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Grand Ankara Oteli'nde düzenlenen İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.



FETÖ ile ilgili konuşan Bozdağ, “Fethullahçı terör örgütü şuanda Türkiye'de cezaevlerinde ve dışarıda bulunan örgütle üyelik, irtibat ve iltisak ilişkisi içerisinde olanları etkilemek için önemli çalışmalar yapıyorlar. Buradan aziz milletimize seslenmek isterim, FETÖ elebaşı terörist Gülen yandaşlarına cezaevleri ve cezaevi dışındaki örgüt üyelerini motive etmek, diri tutmak, dağılmalarını önlemek maksadıyla rüyalar uyduruyorlar. Bu sahte rüyaların üzerinden bir motivasyon elde ediyorlar. Rüyalar dışarıdan içeri sokuluyor. İçeride örgütün cezaevlerine sokuluyor. Has elemanların vasıtasıyla cezaevleri içerisinde yaygınlaştırılıyor ve bu rüyalarla örgütün içerisinde olup da örgütten vazgeçmek isteyenler kaldırılmak isteniyor. Peygamberlerin, sahabelerin ve İslam büyüklerinin hayatlarından örnekler verilerek terör örgütü üyelerinin hayatları onlara benzetiliyor. Onların hayatları onlara benzetilerek oradan bir motivasyon yüklemesi yapılıyor” diye konuştu.



“AİLELERİNE SESLENİYORUM, LÜTFEN ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN”



Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:



“Cennet vaat edilmek suretiyle sabredilirse cennet gibi bir nimete kavuşacakları ifade ediliyor oradan bir motivasyon ve yükleme yapılıyor. Daha da önemlisi bütün bunlardan siz endişe etmeyin yarın sizi çıkaracağız, daha işiniz bitmedi öldürücü darbeyi vuracağız, 1 ay sonra, falan tarihte çıkacaksınız diye sürekli beklentileri canlı ve diri tutmaya uğraşıyorlar. Kaç tarih verdiler hatırlar mısınız? Tarih üstüne tarih verdiler ama hiç kimse sormuyor bu tarihlerin hiçbiri doğru çıkmadı hepsi yalan çıktı. 99 tane tarih vermiş, 99'u da yalan çıkmış, 100'üncü tarihi veriyor o da yalan çıkıyor. 101'inciyi verdiğinde insanlar yine inanıyor. Ben buradan özellikle bu örgüt üyeliği nedeniyle içeride bulunan veya firarda olanların ailelerine seslenmek istiyorum. Lütfen çocuklarınıza sahip çıkın. FETÖ'nün çocuklarınızın aklını, kalbini ve ruhunu esir aldığını görüyoruz ve sizde eminim ki görüyorsunuz onun içinde çocuklarınızın özgürlüğü için mücadele edin. Aklını rehin olmaktan kurtarmak için. Kalbini rehin olmaktan kurtarmak için evlatlarınızı lütfen yalnız bırakmayın onlara sahip çıkın. Örgüt öyle bir propaganda yapıyor ki cezaevlerine giden anne babaları örgüt üyeleri ikna etmeye çalışıyorlar. Onun içinde FETÖ'nün neler yaptığını herkesin iyi görmesi lazım. Bütün ocaklara ateş düştü bu ateşi ailelerin söndürmesi lazım. Ama maalesef terör örgütü bu ateşi büyütmek ve daha başka şeyler yapmak yaptırmak için uğraşıyor.”



Geçenlerde ‘çok önemli kişiler öldürülecek ondan sonra da bunu da bizim üstümüze atacaklar' diye suikastle ilgili haberler yapıldığına değinen Bakan Bozdağ, “Ben bunu şöyle okuyorum; başkaları nasıl okur bilmem ‘tetikçilerine, katillerine, teröristlerine siz dediğim kesimlerden indirin adamları aşağı' talimatı diye algılıyorum. Onun için de bu terör örgütüne karşı insanların çocuklarını koruması birinci vazifesidir” değerlendirmesinde bulundu.



“GÜLEN ORADA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ TÜRKİYE'NİN VE TÜRK MİLLETİNİN ALEYHİNE YÖNELTMEYE DEVAM EDİYOR”



ABD'de yarın yeni bir dönem başlayacağını hatırlatan Bozdağ, “Ben hayırlı olmasını diliyorum. Yeni başkanın hem Amerika için Amerika halkı için hem de dünya devletleri ve halkları için hayırlı ve başarılı işler yapmasını, dünyadaki pek çok olumsuzluğun ortadan kalkmasında gözyaşının ve kanın durmasında teröre en büyük cevapların verilmesinde başarılı olmasını diliyorum. Çünkü böyle bir başarı her açıdan ülkeler ve insanlar içinde faydalı sonuçlar doğuracaktır. Terörist Gülen'in iadesi konusunda Sayın Obama döneminde yaptığımız girişimler bugüne kadar akim kalmıştır. Maalesef Adalet Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde neticesiz kalmıştır. Dosyalar gitti Adalet Bakanlığının Adli Yardımlaşma Biriminde muhafaza ediliyor. Allah var muhafazası iyi yapılıyor. Ama dosyalar mahal mahkemelerine gönderilmedi. Ben Sayın Adalet Bakanını ziyaret ettiğimde bu dosyaların mahal mahkemelerin gönderilmesini rica ettim, kendisi de bana ‘biz bu süreçte sizin avukatlığınızı yapacağız, dosyalar sağlam olsun ki gönderdiğimize mahcup olmayalım.' Biz de kendisine geçici tutuklamaya ilişkin dosyanın çok muhkem bir dosya olduğunu delil bakımından sadece Amerika'nın değil, dünyanın başka ülkelerinde geçici tutuklama talebine dair dosyadaki delillerden çok daha güçlü deliler içeriyor. Eğer bu dosyada geçici tutuklama yapılamayacaksa başka hiçbir dosyada da yapılamayacağına inandığımızı onun için mahkemeye gönderirsiniz mahkemenin bir karar vereceğini ümit ettiğimizi söyledik. O günden bugüne mahkemeye gönderilmedi. Bizimle irtibatları var, konuşuyoruz, uzmanlar konuşuyor, meselenin üzerinde çalışıyoruz ama bir adım yol alamadık. FETÖ elebaşısı terörist Gülen orada terör örgütünü Türkiye'nin ve Türk milletinin aleyhine yöneltmeye devam ediyor. Umarım ki yeni Başkan Sayın Trump döneminde bu konuda olumlu gelişmeler olur” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İHA