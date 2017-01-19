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Facebook'tan Danimarka atılımı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD dışındaki üçüncü merkezini Danimarka'da inşa edecek.

Teknoloji / 19 Ocak 2017 Perşembe 14:26
Facebook'tan Danimarka atılımı

Facebook Veri Merkezi Müdürü Niall McEctegart, yaptığı açıklamada, veri merkezinin Danimarka'nın üçüncü büyük kenti Odense'de 56 bin 500 metrekarelik alana kurulacağını söyledi.

McEntegart, Odense'de kurulacak merkez için 'En gelişmiş ve enerji tasarruflu veri merkezlerinden birisi olacak.' ifadelerini kullandı.

Odense Belediyesi, araziyi Facebook'a 10 milyon dolara sattı.

Merkezin inşasına ne zaman başlanacağı ya da tesisin ne zaman açılacağına dair detaylı bilgi verilmedi.

Facebook, ABD dışındaki ilk veri merkezini 2013 yılında İsveç'in Lulea kasabasında açmıştı.

Şirket,Avrupa'daki ikinci veri merkezini 2016'nın başında İrlanda'da inşa ettiğini açıklamıştı.

Kaynak : AA

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