Döviz kurunda yaşanan artış teknoloji dünyasını da vurdu

Apple, son dönemde döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle iPhone fiyatlarına zam yaptı.







Zam öncesinde 3249 TL fiyat etiketi ile satılmakta olan iPhone 7 32 GB, artık 3799 TL fiyata sahip.







Daha önce 3799 TL'ye satılmakta olan iPhone 7 Plus 32 GB'ın fiyatı, zam ile birlikte 4.449 TL'ye yükseldi.







Zam öncesinde 3249 TL fiyat etiketi ile satılmakta olan iPhone 7 32 GB, artık 3799 TL fiyata sahip.







Zam sonrasında iPhone 7 128 GB fiyatı 4.299 TL, 256 GB kapasiteye sahip olan modelin fiyatı ise 4.799 TL seviyesine ulaştı.







iPhone 7 Plus 128 GB fiyatı 4.949 TL olurken, 256 GB'lık model 5 bin TL barajını aşarak 5.449 TL oldu.







iPhone 6s'te ise 32 GB kapasiteye sahip olan model 3.199 TL, 128 GB kapasiteye sahip olan model ise 3.699 TL seviyesine yükseldi.







Ayrıca, iPhone 6s Plus için en düşük fiyat 3699 TL olurken, iPhone SE için en düşük fiyat 2399 TL oldu.







Apple'ın iPhone fiyatlarında yapmış olduğu artışı kısaca özetlemek gerekirse, iPhone 7 satın almak için ödenmesi gerek en düşük tutar 3.799 TL.







iPhone 7 Plus için ödenmesi gereken en düşük tutar ise 4.449 TL oldu.