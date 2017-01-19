Dolar/TL güne yatay başladı

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yeni bir müdahale aracı olarak değerlendirilen döviz takas piyasasını (swap) devreye sokması ve haftalık repo ihalesi açmamasının ardından 3,7559'a kadar gerileyen dolar/TL akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları ile yükselişe geçti.



Yellen'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda artan dolar talebine bağlı olarak yükselen dolar/TL, günü 0,9 artışla 3,7938'den tamamladı.



Dolar/TL, sabah saatlerinde Asya piyasalarındaki alımlarla en yüksek 3,8164'ü görse de bu seviyelerde tutunamadı ve saat 10.20 itibarıyla 3,7980 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 primle 4,0450'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 artışla 4,6650'den alıcı buluyor.



ABD'de dün akşam San Francisco kentinde katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Fed Başkanı Yellen, politika faizini 2019'un sonuna kadar yılda birkaç kez artırmayı öngördüklerini bildirdi. ABD ekonomisinin Fed'in istihdam ve enflasyon hedeflerine yakın olduğunu söyleyen Yellen, işsizlik oranının yüzde 5'in altına gerilediğini ve enflasyonun yüzde 2'ye yaklaştığını belirterek, geçen ay yapılan 25 baz puanlık faiz artışının da ekonomide kaydedilen ilerlemeyi yansıttığını dile getirdi.



Yellen sonrası küresel piyasalarda doların diğer para birimleri karşısında yükselişe geçtiği görüldü. Dolar endeksi de buna bağlı olarak yüzde 0,6 artışla 100,9'a çıkmasının ardından bugün 101,2 seviyelerinde dengelendi.



Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve açıklanacak makro ekonomik veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.



TCMB Beklenti Anketindeki enflasyon tahminlerinin gelecek hafta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasaların odak noktasında olacağına değinen analistler, dolar/TL için, 3,8170 seviyesinin direnç, 3,7520 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.



Kaynak : AA