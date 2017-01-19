Dev ihale için geri sayım başladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü için çeşitli ülkelerden 24 firmanın ihale dosyası satın aldığını söyledi. Arslan, Japonya Kara, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii ve beraberindeki heyetle görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, Japonlar'ın 15 Temmuz hain darbe girişimi ve terör saldırılarıyla ilgili Türkiye'ye verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti. Arslan, Türkiye açısından çok önemsenen ve Cumhuriyet'in 100. yılında hizmete sunulması öngörülen rekorları içerecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 2 bin 23 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük projesi olacağını dile getirdi. Aslan şöyle devam etti: "Japon yüklenicilerin projeye ilgileri bizleri memnun ediyor. İhale için 4'ü Japon, 3'ü Çinli, 2'si Koreli, 1'i İtalyan olmak üzere 10'u yabancı 24 firma ihale dosyası satın aldı. Yatırımcıların ilgisi bizi memnun ediyor. 26 Ocak'ta tekliflerini alacağız. Projenin müşavirlik ihale sürecini de başlattık. 27 Mart'ta onun da tekliflerini alacağız. Dolayısıyla yüklenici belli olur olmaz hemen devamında müşavir firmayı da belirlemiş olacağız. Proje, hem ülkemiz hem yükleniciler hem de insanımız açısından hayırlı sonuçlar doğurur."



JAPON BAKANDAN ÖVGÜ

Ishii ise geçen yıl meydana gelen hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından ve Türkiye'nin demokratik yapısını korunmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, bu süreçte Türk ulusunun gösterdiği birlik ve dayanışmaya saygı duyduklarını söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin dostluk bağlarıyla geliştiğini anlatan Ishii, son yıllarda karşılıklı menfaatlere dayalı stratejik ortaklık ilişkilerinin daha gelişmesinden mutlu olduğunu kaydetti.



İŞBİRLİĞİ TEKLİF ETTİ

Japonya Kara, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii, "Orta açıklığı 2 bin 23 metre ile dünyanın en büyük asma köprüsü olacak projede, ülkemizin işbirliği hasıl olursa, iki ülkenin dostluğunu sembolize etmesi açısından anıtsal bir proje olduğunu belirtmek isterim" dedi.