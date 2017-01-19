Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor CANLI





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 35. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor."Türkiye'nin 150 yılı sürekli yönetim tartışmalarıyla geçmiştir. Pek çko yol ve yöntem denenmiş ama arayış bitmemiştir. Darbe girişimleri ve vesayet baskılarını da unutmamak lazım. Eğreti duran bir duruma işaret ediyor. Türkiye'nin yöneldiği yeni sistem arayışı bu ihtiyacın neticesidir.Meclis'te tamamlanınca konu milletimizin önüne gelecektir ve herkes itirazını millete yapacaktır. Bu kadar önemli bir meseleyi istişare etmesi gerekenlerin en başında muhtarlar ve şahsım geliyor. Kritik dönemlerde muhtarlar aracılığıyla milletimden aldığım mesajlara büyük önem veriyorum. Gönlünü gözünü milletimizden ayıran kimsenin bu topraklarda başarılı olma şansı yokur.Yaşadığımız sorunların hiçbiri bize mahsus değil. Tüm terör örgütlerinin hedef aldığı tek ülke Türkiye'dir. Yoluna devam eden tek ülke de Türkiye'dir. Küresel ekonomik kriz herkesi etkilerken Türkiye mali disiplininden taviz vermemiştir. Büyümesini de belirli bir çıtanın altına düşürmemiştir.Biz millet olarak bugün olduğumuz yere 2 ayda gelmedik. Arkamızda 2 bin yıllık devlet geleneğimiz var. Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımız vardır. Cumhuriyetimiz dahi 93 yılını geride bıraktı. Biz göçebe devleti değiliz. Bugün sahip oldukları güce zenginliğe güvenerek dünyaya meydan okuyanlar mevsim değiştiğinde ayakta kalabilecekler mi göreceğiz. Bugün yaşadığımız sıkıntılar canımızı yakabilir ama asla bizim için yıkım sebebi olamaz.Zaman zaman bazı şikayetler alıyorum. Bu gecede öyle bir şikayet sebebiyle gazimizi aradım. Gazimiz evrakları gönderiyor ancak işleme konulmuyor. İlgili yerlere durumu bildirdim. Buradan sesleniyorum, ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun, sen orada kalıcı mısın? O gazi kendini bu vatan için feda etti. Sen bu makamda varsan gazi sayesinde varsın, haddini bileceksin. Haddini bilmediğin zaman haddini bildirirler. İçişleri Bakanımızı aradım öyle sanıyorum ki gereğini yapacaklar.Ayrıntılar geliyor...