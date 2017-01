Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun

Erdoğan açıklamasında terör örgütlerini de hedef alarak "Artık atacak kurşunları kalmadı. Bundan sonra sıra bizde... Türkiye savunma pozisyonundan çıkıp taarruz pozisyonuna geçmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 35. Muhtarlar Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.'Türkiye'nin 150 yılı sürekli yönetim tartışmalarıyla geçmiştir. Pek çok yol ve yöntem denenmiş ama arayış bitmemiştir. Darbe girişimleri ve vesayet baskılarını da unutmamak lazım. Eğreti duran bir duruma işaret ediyor. Türkiye'nin yöneldiği yeni sistem arayışı bu ihtiyacın neticesidir.Meclis'te tamamlanınca konu milletimizin önüne gelecektir ve herkes itirazını millete yapacaktır. Bu kadar önemli bir meseleyi istişare etmesi gerekenlerin en başında muhtarlar ve şahsım geliyor. Kritik dönemlerde muhtarlar aracılığıyla milletimden aldığım mesajlara büyük önem veriyorum. Gönlünü gözünü milletimizden ayıran kimsenin bu topraklarda başarılı olma şansı yokur.Yaşadığımız sorunların hiçbiri bize mahsus değil. Tüm terör örgütlerinin hedef aldığı tek ülke Türkiye'dir. Yoluna devam eden tek ülke de Türkiye'dir. Küresel ekonomik kriz herkesi etkilerken Türkiye mali disiplininden taviz vermemiştir. Büyümesini de belirli bir çıtanın altına düşürmemiştir.Biz millet olarak bugün olduğumuz yere 2 ayda gelmedik. Arkamızda 2 bin yıllık devlet geleneğimiz var. Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımız vardır. Cumhuriyetimiz dahi 93 yılını geride bıraktı. Biz göçebe devleti değiliz. Bugün sahip oldukları güce zenginliğe güvenerek dünyaya meydan okuyanlar mevsim değiştiğinde ayakta kalabilecekler mi göreceğiz. Bugün yaşadığımız sıkıntılar canımızı yakabilir ama asla bizim için yıkım sebebi olamaz.Zaman zaman bazı şikayetler alıyorum. Bu gecede öyle bir şikayet sebebiyle gazimizi aradım. Gazimiz evrakları gönderiyor ancak işleme konulmuyor. İlgili yerlere durumu bildirdim. Buradan sesleniyorum, ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun, sen orada kalıcı mısın? O gazi kendini bu vatan için feda etti. Sen bu makamda varsan gazi sayesinde varsın, haddini bileceksin. Haddini bilmediğin zaman haddini bildirirler. İçişleri Bakanımızı aradım öyle sanıyorum ki gereğini yapacaklar.Gezi olaylarıyla hayat tarzları üzerinden bir oyun oluşturmaya çalıştılar ama provokatörler ortada kaldı. Bu oyunun arkasında dış güçler vardı. Birliğimizi kardeşliğimizi bozmaya yönelik her provakasyon dayanışmamızı daha da güçlendiriyor. Biz durduk mu? Durmadık. Durmak yok yola devam, daha yapacağımız çok şey var. Allah nasip ederse 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün temelini atacağız. Bu da dünyada ilk olacak. 5 bin metreyi aşan bir uzunluğu olan bir köprü. 2023'e yetiştireceğiz. Bundan dolayı çıldırıyorlar, kıskanıyorlar. Onun için paranı kısarız, dolarını kısarız, neyi kısarsanız kısın. Bu millet küllerinden doğarak sizi boğar.Belediye hizmet için çukur açar. Güvenlik güçleri oraya girmesin diye o çukuları açmışlar. Batı bunları savundu. Güvenlik gücü neden var? Vatandaşın can güvenliğini sağlamak için var. Ey Batı siz bunları savundunuz, bunların yanında yer aldınız. Özgürlük diye bunları savundunuz. Özgürlük bu değil. Özgürlük, YSS Köprüsü'nden, Avrasya'dan, Osman Gazi Köprüsü'nden geçer. Terör estirilen Hakkari'ye havalimanı yaptık. Gittiler havalimanını bombaladılar. Batı ne yaptı, gitti onların yanında yer aldı. Biz vatandaşımızın efendisi olarak değil, hizmetkarı olarak bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Ne düşünce özgürlüğüne ne inanç özgürlüğüne bu ülkede hiç yasak gelmedi gelmeyecek.Suriye sınırımız boynuca bir terör hattı oluşturarak tarihimizle kardeşlerimizle irtibatımızı kesme gayreti içerisine girdiler. DAEŞ, PYD, YPG ile sınır ilçelerimizi vurmaya çalıştılar. Sabır, sabır, sabır dedik sonunda girdik. Yoğun bir şekilde oralardaki kuşatma harekatı devam ediyor. DEAŞ kaçıyor, PKK-PYD-YPG ile de mücadele sürüyor. Bizi tehdit eden tüm unsurları o bölgeden temizleyeceğiz. Terörden arındırılmış güvenli bölge bizim hakkımız.Irak'ta benzer oyunların hazırlıkları içerisindeler. DEAŞ, YPG denilen örgütlere verilen desteğin tüm teröristleri bölgemize çekmelerinden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. El Bab operasyonunun bu kadar uzamasının arkasındaki sebepleri de gayet iyi farkındayız. Başımıza çorap örenler kendi başlarına ördükleri ağın farkında değiller.' Bizim fiziki sınırlarımız başkadır gönül sınırlarımız başkadır. Gönül sınırlarımızın hududu yoktur. Biz devletimize sınır çizebiliriz ama gönlümüze sınır çizemeyiz. Allah bize bunu emrediyor. Milletimiz bunca saldırıya rağmen ayaktaysa gönül sınırımızdaki kardeşlerimizin duası, teşviği sayesindedir. Türkiye yıkılırsa sadece bir ülke yıkılmış olmaz. Bir inanç ve kültür kalesi yıkılmış olur.Sadece bölücü terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadelede, son 1,5 yılda 871 asker, polis ve korucumuzu, 337 sivil vatandaşımızı şehit verdik. Buna karşılık 10 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi, 12 bine yakın terörist ve onlara yardım eden kişi tutuklandı. Ama bunların hiçbiri kayıplarımızın acısına karşılık gelemez.Darbe girişimi sonrasında FETÖ operasyonlarında 43 bin kişi tutuklandı. 93 bin kişi kamudan ihraç edildi. Bazıları bu insanlar mağdur edilmiyor mu diyor? Ne mağduru ya? Bir devlete ihanet edenler hala devletin içinde olacak, hainler virüsler orada duracak. Böyle bir şey olamaz. Bu temizlik bitmiş değil. Bu bitecek bitmeden olmaz.Ekonomiyi yavaşlatmak için her yola başvuruyorlar. Ne raporu hazırlarsanız hazırlayın bizim raporumuzun sahipleri buradadır. Hans'ın George'un raporları bizi bağlamaz. Bizi Ayşe'nin Mehmet'in hazırladığı raporlar bağlar. Sanıyorlar ki her yerden saldırırsak Türkiye'yi diz çöktürürüz.' Kimsenin gelip ülkemizde bizi terörle, ekonomiyle, ihanet çeteleriyle hırpalamasına izin vermeyeceğiz. Tehdidin kaynağı neredeyse gidip orada yılanın başını ezmekte kararlıyız, bunu böyle bilin.Bu ülkeyi etnik köken üzerinden bölemediler, mezhep, meşrep üzerinden bölemediler. Terör örgütleri üzerinden parçalayamadılar. Ekonomi üzerinden yıkamadılar. Artık atacak kurşunları kalmadı. Bundan sonra sıra bizde, bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye savunma durumunu terk edip hücum pozisyonuna geçmiştir. Tehdidin kaynağı neredeyse orada yılanın başını ezmekte kararlıyız. Suriye'deki operasyonlarımızla buna başladık. Türkiye'nin yanında olmayan karşısındadır.'