Cübbeli'den Ahmet Hakan'a yanıt

Satranç açıklamalarıyla gündeme gelen Cübbeli Ahmet Hoca'ya, Kanal D Ana Haber bülteninde 4 tavsiyede bulunan Kanal D Haber Dairesi Başkanı Ahmet Hakan'a Cübbeli'den cevap geldi.



'EVLEN, ABAZA KALMA'



Ahmet Hakan'ın kendisine ilettiği 4 tavsiyeye 4 tavsiye ile cevap veren Cübbeli, 'Bekar dolaşıyorsun, bak baban torun göremeden öldü adam, Allah rahmet eylesin. Ananı da bundan mahrum bırakma. Evlen, abazan kalma' şeklinde konuştu







'BENİ LÜTFEN REYTİNG MALZEMESİ YAPMA'



Açıklamalarının devamında kendisinin reyting malzemesi yapıldığına vurgu yapan Cübbeli, şöyle devam etti: 'Tarafsız bölgeye son mu verildi ön mü verildi bilmiyorum. Biliyorsun bir adamı terfi ettirecekleri zaman önce yerini değiştirirler sonra tenzil ederler. O terfi zanneder. Beni lütfen reyting malzemesi yapma. Ben kendim para etmem ama adım para eder. Reytingde 16'ya kadar düşmüşsün. Herhalde bugün benim hatrıma 1'e kadar çıkmışsındır.'



AHMET HAKAN NE DEMİŞTİ?



'Hep bize vaaz veren Cübbeli Ahmet'e bu akşam ben biraz vaaz vermek istiyorum. Muhterem Cübbeli kardeşim sana dört şey söyleyeceğim;



- Peygamberimize ait olmayan bir sözü, Peygamberimize aitmiş gibi göstererek günah işliyorsun, işleme.



- İslam'ı satranç gibi akıl ve zeka geliştiren bir oyunu bile yasaklayan bir din gibi göstererek İslam'a iftira atıyorsun, atma.



- Dindar vatandaşlarımızı dini konuda yanlış yönlendiriyorsun, yönlendirme.



- Uydurma hadislerle milletin kafasını karıştırıyorsun, karıştırma.'