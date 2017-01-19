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CHP'li vekiller TBMM'de yine olay çıkardı!

Meclis'teki anayasa görüşmelerinin 2'nci turunun ilk 5 maddesi boyunca CHP'li vekillerin taşkınlık yapmaması dikkat çekmişti. Ancak sıra 6'ncı maddeye gelince olanlar oldu...

Güncel / 19 Ocak 2017 Perşembe 03:57
CHP'li vekiller TBMM'de yine olay çıkardı!

TBMM'deki anayasa değişikliğinin birinci turuna CHP'li vekillerin taşkınlıkları damga vurmuştu.

CHP'liler kürsünün önünde barikat kurmuş, kürsüyü işgal etmiş, hatta çıkan arbedede kürsü kırılmıştı.

Yine bir CHP'li vekil, bir AK Partili vekili bacağından ısırmıştı. Bir başka CHP'li vekil de AK Partili bir vekile yumruk atmıştı.

İLK 5 MADDEDE OLAY ÇIKMADI

İkinci tur görüşmelerinin ilk saatlerinde Meclis olaysız şekilde çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında CHP'li vekillerin yaptığı tek eylem ayakta durma eylemi oldu.

ALTINCI MADDEDE ARBEDE ÇIKTI

Altıncı maddenin oylandığı sırada sükunet yerini gerginliğe bıraktı. CHP'li vekiller, oyların gizli kullanılmadığını öne sürerek tartışmanın fitilini ateşlediler. Tartışma büyüyünce altıncı maddenin oylaması iptal edildi ve oylama yenilendi.

Bu sırada vekillerin birbirinin üzerine yürüdüğü görüldü.

Anayasa


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