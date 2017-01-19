USD (Alış - Satış) : 3,79 - 3,80 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,05

Çavuşoğlu Trump'ın yemeğine katıldı

ABD'de Yarın gerçekleştirilecek başkanlık devir teslim törenlerine katılmak üzere Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, seçilmiş Başkan Trump'ın Cumhuriyetçi Parti liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Siyaset / 19 Ocak 2017 Perşembe 22:47
Çavuşoğlu Trump'ın yemeğine katıldı

ABD'de yarın gerçekleştirilecek olan başkanlık devir teslim törenlerine katılmak üzere başkent Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti liderleri onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı.

Washington'daki Trump Otel'de gerçekleştirilen öğle yemeğine davet edilen Bakan Çavuşoğlu, Trump'ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte yeni başkanın ABD ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerini dinledi.

Konuşmasında Trump, Cumhuriyetçi Parti elitleriyle yakın çalıştığı mesajını vererek, 'Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'ın artık yasa tasarılarını imzalayacak bir başkanla çalışacağını' kaydetti.

'Tüm dünyanın, birlikte çok iyi bir iş çıkardığımızı bilmesini istiyorum.' diyen Trump, yeni dönemde etkin bir kabine ile ülkenin tüm sorunlarını çözeceklerini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, dün de Washington temasları kapsamında Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı emekli Korgeneral Michael Flynn ile gündeme ilişkin bir görüşme gerçekleştirmişti.

Yarın Kongrenin bahçesindeki alanda yemin ederek ABD Başkanlığı görevini mevcut Başkan Barack Obama'dan devralacak olan Trump'ın, Türk-Amerikan ilişkilerine ve Washington'ın Orta Doğu perspektifine dair atacağı yeni adımlar merakla bekleniyor. Kaynak : AA

Barack ObamaMevlüt ÇavuşoğluDışişleri BakanıCumhuriyetçi PartiDonald Trump


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı