'Çalgı Çengi İkimiz'İn Adana galasında kahkaha tufanı

Selçuk Aydemir'in yönettiği, başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı “Çalgı Çengi”nin devam filmi “Çalgı Çengi İkimiz”, 6 Ocak'ta vizyona girdi. İlk 10 günde 1.5 milyon kişi tarafından izlenerek büyük başarı elde eden film, “en çok izlenenler” listesinde zirveye yerleşti.



Filmin Adana Optimum AVM'deki Avşar Sineması'nda gerçekleştirilen özel gösterimi ise yoğun ilgi gördü. Filmin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir, Ayhan Taş ve Burak Satıbol'u yakından görmek isteyen hayranları, saatler öncesinden AVM'deki yerlerini aldı. Ünlü oyuncuları görebilmek için adeta birbirleri ile yarışan sinemaseverler, büyük heyecan yaşadı.



“Sinema şehri Adana”



Oyuncular, özel gösterim öncesi soruları da yanıtladı. Ahmet Kural, Adana'da olmaktan çok mutlu olduklarını belirtirken, “Adana'yı seviyoruz. Burası zaten sinema şehri. Burada böyle bir ilgiyle karşılaşmak bizleri çok mutlu etti. Adana'da da bir film çekmeyi istiyoruz“ dedi.



“Çalgı Çengi” filminin tutmadığını, ancak daha sonra fısıltı gazetesiyle ünlü olduğunu ifade eden Kural, “Ondan sonra Düğün Dernek filmini çektik. Bu kadar ilgi göreceğini biz de beklemiyorduk. Sonra devamını çektik” diye konuştu.



İleriye dönük projelerinden de bahseden Ahmet Kural, “Seneye bu zamanlar bir dizimiz olabilir” şeklinde konuştu.



“Filme ilgiden çok memnunuz”



Filmin daha ilk haftadan çok yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Murat Cemcir ise şunları söyledi:



“Kısa yoldan ünlü olunmuyormuş, onu gördük. Bayağı meşakkatli bir yolmuş, bu yol. 6 yıl oldu filmin ilkini çekeli. O zaman 59 bin kişi izledi. Az önce bir bilgi geldi. Filmi 6 Ocak'tan bu yana sadece Adana'da 16 bin kişi filmi izlemiş. Filme ilgiden çok memnunuz.”



Konuşmasını, Adana ağzıyla “Adanalıları seviyürük” diyerek tamamlayan Murat Cemcir, hayranlarını adeta gülmekten kırdı geçirdi.



“Adana'ya gelince hepsi hikaye oldu”



Sinemaseverlerin “Adana'da da bir proje istiyoruz” diye seslenmesi üzerine filmin Adanalı oyuncusu Ayhan Taş, “Ben halledeceğim gardaş onu. Adanalıyık gardaş. Adana'yı görene kadar ‘en büyük kalabalık İçel'deydi' dedik ama Adana'ya gelince hikaye oldu” ifadelerini kullandı.



“7C'ye bindik, Adana'yı gezdik”



Filmin oyuncularından Burak Satıbol ise Adana'da gördükleri ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Her yerde büyük ilgi var. Zaten bu günlerde ülke olarak gülmeye çok ihtiyacımız var. O yüzden herkesin sinemaya koşması ve komedyenlerin çalışması lazım” dedi.



Adana ile ilgili soruları da yanıtlayan Satıbol, özellikle kebabı çok beğendiğini söyledi.



Adana'nın en uzun otobüs hattını kastederek, “7C'ye bindik, her yeri dolaştık. Barajyolu'nu, Sevgi Adası'nı gezdik, her yere gittik” diyen Satıbol, hayranlarını güme krizine soktu.



Film afişini imzalayıp, selfie çektiler



Sinemaseverlerin yoğun ilgisinden memnun kalan Ahmet Kural, Murat Cemcir, Ayhan Taş ve Burak Satıbol, hayranlarıyla selfie çekti. Oyuncular, filmin salon girişine asılan dev afişini de imzaladı. Ahmet Kural, afişe, “Sinema şehri Adana'ya sevgilerimle”, Murat Cemcir ise “Adana, efsanesiniz” yazdı.



Ünlü oyuncular, basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra Avşar Sineması'ndaki filmin gösterildi salonları gezerek hayranlarıyla sohbet etti. Kaynak : İHA