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Bursa'da sürücüsüz TIR korku dolu dakikalar yaşattı

Bursa’da park halindeyken freni boşalan TIR, Bursa-Ankara karayolunda korku dolu dakikaların yaşanmasına sebep oldu.

3. Sayfa / 19 Ocak 2017 Perşembe 09:15
Bursa'da sürücüsüz TIR korku dolu dakikalar yaşattı

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Esenevler Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halinde bulunan M.T.'ye ait olan 05 DJ 946 plakalı tır, frenlerinin boşalmasıyla kendi kendine hareket etmeye başladı.

Kavşağa geldiğinde hızını alamayan tır, araçların kullandığı geçidin korkuluklarında asılı kaldı. Gece geç saatlerde kazanın meydana gelmesi ve yolun boş olması muhtemel bir faciayı önlerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.

Uzun süren uğraşlar sonunda vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılan tır büyük hasar görürken, yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.




Kaynak : İHA

Trafik Kazası


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