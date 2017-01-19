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Borcunu 6 ayda ödeyene sicil affı

Geçen yıl çıkarılan borçların yeniden yapılandırılması uygulamasına ilişkin değişiklik yapıldı.

Ekonomi / 19 Ocak 2017 Perşembe 10:39
Borcunu 6 ayda ödeyene sicil affı

Meclis Genel Kurulu dün gece saat 02.00'ye kadar süren oturumda, işletmelerin teşvikinden borçların yeniden yapılandırılmasına kadar çeşitli alanlarda düzenlemeler getiren torba yasayı kabul etti. Görüşmeler sırasında gece verilen ve muhalefetin de desteklediği önergeyle, geçen yıl çıkarılan borçların yeniden yapılandırılması uygulamasına ilişkin değişiklik yapıldı. Taksit ve peşin ödemeler için 4 ay ek süre verildi.

Çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek. Ayrıca 2015'ten önce emekli olan 30 yıl ve üstü hizmeti olanlara da ikramiye alma imkânı getirildi. Bu düzenlemeden 408 bin kişinin yararlanması ve toplamda 2.1 milyar TL ödeme yapılması bekleniyor. Kaynak : Habertürk

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