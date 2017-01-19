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Bir ay sonra baba olacaktı, çok acı son!

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir ay sonra baba olması beklenen 23 yaşındaki genç, banyo yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 19 Ocak 2017 Perşembe 12:57
Bir ay sonra baba olacaktı, çok acı son!

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Erhan Öztürk (23), akşam saatlerinde evde banyo yaparken aniden fenalaştı.

Hemen hastaneye kaldırılan Öztürk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Geçen yıl evlenen Erhan Öztürk'ün eşinin hamile olduğu ve bir ay sonra bir erkek bebeği dünyaya getirmesinin beklendiği öğrenildi.

Baba olma heyecanı yaşarken genç yaşta yaşamını kaybeden Erhan Öztürk, Nizamettin Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Erhan Öztürk'ün ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.




Kaynak : İHA

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