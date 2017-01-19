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Sıcak Haber : Binali Yıldırım'dan Trump'a çağrı!..

Binali Yıldırım'dan Trump'a çağrı

Başbakan Binali Yıldırım ABD yeni Başkanı Trump'a , Gülen'i iade etmesi çağrısında bulundu.

Siyaset / 19 Ocak 2017 Perşembe 16:02
Binali Yıldırım'dan Trump'a çağrı

Başbakan Binali Yıldırım, 20 Ocak'ta görevi resmen devralacak Trump yönetimiyle daha iyi ilişki için üç şart sıraladı.

YENİ YÖNETİME 3 ŞART

Birincisi ilişkilerimizi olumsuz bir noktaya getiren FETÖ terör örgütünün başının bize iade edilmesi lazım. Bunun için hukuki süreci hızlandırması lazım.

İkincisi, özellikle PYD - YPG ile işbirliğini, onlara silah desteği vermeyi bırakması lâzım. Çünkü bir terör örgütü ile başka bir terör örgütü yok edilemez. Çok yanlış bir iştir. Ciddi devletlere uyan bir iş değildir.

Üçüncü yapması gereken şey, Türk halkının Amerika hakkında çok olumsuz bir algısı var. 15 Temmuz darbesi ile de artık derinleşen bu olumsuz algıyı düzeltecek gözle görülür adımlar atmasını bekliyoruz.

BaşbakanBinali YıldırımTrump


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