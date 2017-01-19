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BDDK'da 'ByLock' operasyonu: 26 kişi tutuklandı

BDDK'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gerçekleştirilen üçüncü operasyonda, şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 28 kişiden 26'sı tutuklandı.

Güncel / 19 Ocak 2017 Perşembe 19:51
BDDK'da 'ByLock' operasyonu: 26 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundaki (BDDK) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ''Bylock'' uygulaması kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 28 kişiden 26'sı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, örgütün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock'u kullandığı tespit edilen 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri hamile iki kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

- İlk iki operasyon

BDDK'ya yönelik 19 Ağustos'ta düzenlenen ilk operasyonda 26, 3 Eylül'de düzenlenen ikinci operasyonda ise 21 şüpheli tutuklanmıştı. Kaynak : AA

Adli KontrolBankacılıkBddkCumhuriyet


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