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Bahçeli o yazar için harekete geçti!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydınlık yazarı Sebahattin Önkibar'a tazminat davası açtı.

Güncel / 19 Ocak 2017 Perşembe 22:24
Bahçeli o yazar için harekete geçti!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydınlık yazarı Sebahattin Önkibar'a "Ülkücülerin dövdüğü Bahçeli'nin kasetinde neler var" başlıklı yazısından dolayı tazminat davası açtı

Önkibar'ın bugünkü köşe yazısı MHP'de tepkiye neden oldu. Bahçeli'nin, hem yazar hem Aydınlık için ayrı ayrı tazminat davası açtığı öğrenildi. Bahçeli'nin yazıdaki kendisi hakkındaki ifadelerle ilgili ayrı ayrı tazminat davaları açtığı belirtildi. MHP'li kaynaklar, "Yazıyla ilgili neredeyse kelime kelime dava açtık" dedi.

Kaynak: Milliyet

Tazminat DavasıDevlet Bahçeli


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