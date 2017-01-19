Bahçeli: Halkımızın evet diyeceğine eminim

MHP lideri Devlet Bahçeli, anayasa referandumuna ilişkin yaptığı açıklamada, 'Halkımızın evet diyeceğine eminim' dedi.



Bahçeli, 'Referandum kampanyamız 'evet' üzerine kurulu olacaktır' diye konuştu.



Başbakan Yıldırım'ın, 'Yeni sistemde MHP'li bakanlar da olabilir' yönündeki sözlerine ilişkin de konuşan Bahçeli, 'Zannederim, karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok' dedi.