USD (Alış - Satış) : 3,79 - 3,80 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,05

Bahçeli: Halkımızın evet diyeceğine eminim

Anayasa referandumuna ilişkin açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Halkımızın evet diyeceğine eminim" diye konuştu.

Siyaset / 19 Ocak 2017 Perşembe 18:33
Bahçeli: Halkımızın evet diyeceğine eminim

MHP lideri Devlet Bahçeli, anayasa referandumuna ilişkin yaptığı açıklamada, 'Halkımızın evet diyeceğine eminim' dedi.

Bahçeli, 'Referandum kampanyamız 'evet' üzerine kurulu olacaktır' diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın, 'Yeni sistemde MHP'li bakanlar da olabilir' yönündeki sözlerine ilişkin de konuşan Bahçeli, 'Zannederim, karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok' dedi.

Mecliste sandalyeler havada uçuştu Mecliste sandalyeler havada uçuştu CHP'liler kürsüyü işgal etti, kavga çıktı CHP'liler kürsüyü işgal etti, kavga çıktı CHP'nin kadın vekilinden tepki çeken sözler CHP'nin kadın vekilinden tepki çeken sözler CHP'li vekiller mecliste Bakan Akdağ'ın üzerine yürüdü CHP'li vekiller mecliste Bakan Akdağ'ın üzerine yürüdü Başbakan Yıldırım: Biz makam mevki delisi değiliz Başbakan Yıldırım: Biz makam mevki delisi değiliz Yedinci Madde 340 Oyla Kabul Edildi. Yedinci Madde 340 Oyla Kabul Edildi. Bahçekapılı'dan CHP'li vekile tepki: Sanki sokakta kavga ediyor Bahçekapılı'dan CHP'li vekile tepki: Sanki sokakta kavga ediyor 3. madde de kabul edildi 3. madde de kabul edildi 18. madde kabul edildi 18. madde kabul edildi CHP'den 'anayasalı' protesto CHP'den 'anayasalı' protesto Anayasa değişikliği teklifinin 17. maddesi kabul edildi Anayasa değişikliği teklifinin 17. maddesi kabul edildi Bekir Bozdağ'dan önemli açıklama Bekir Bozdağ'dan önemli açıklama CHP'li vekillerden gece yarısı eylemi CHP'li vekillerden gece yarısı eylemi 14 madde de kabul edildi 14 madde de kabul edildi 13. maddeye 343 'evet', 133 'ret' 13. maddeye 343 'evet', 133 'ret'

Ak PartiReferandum


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı