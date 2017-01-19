USD (Alış - Satış) : 3,79 - 3,80 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,05

Aydın'dan acı haber şehidimiz var!

Aydın-İzmir otoyolunda 11 Ocak’ta meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru İbrahim Karaarslan şehit oldu.

Güncel / 19 Ocak 2017 Perşembe 18:09
Aydın'dan acı haber şehidimiz var!

Aydın-İzmir otoyolunda 11 Ocak 2016 tarihinde gizli buzlanma yüzünden meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralanmıştı. Meydana gelen ilk kazaya müdahale eden Aydın Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim Karaarslan, bölgede kontrolden çıkan bir otomobil ile bariyer arasında sıkışarak ağır yaralanmıştı.

Durumu ağır olan polis memuru İbrahim Karaarslan, Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 12 Ocak öğle saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği bildirilen Karaarslan’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden sonra hayati fonksiyonlarının sona ermesi sonucu şehit olduğu öğrenildi. Kaynak : İHA

ŞehitGizli BuzlanmaPolis MemuruEmniyet Müdürlüğü


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı