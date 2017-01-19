Ahmet Hakan'ın reytingini Gökçek yükseltecek

Darbe Araştırma Komisyonu'na FETÖ'yle ilgili bilgi verdiğini söyleyen Melih Gökçek "Darbe komisyonuna ifade verdim ve ifadelerime ek olarak CHP'nin FETÖ'cülerle ilişkileri. FETÖ'cüler CHP'lileri nasıl etki altında tuttuğunu anlattım. İfadeye ek olarak vermiş olduğum belge ve dökümanları birazda elden geçirdim ve bir kitap haline getirdim. Bir kaç hafta içinde piyasada olacak. CHP'nin FETÖ'yle ilişkilerini bu kitapta çok net olarak bulacaksınız." dedi.



BENİM KRAVATIMLA REYTİNGİ YÜKSELECEK



Kanal D Ana Haber'i sunmaya başlayan Ahmet Hakan'a da göndermede bulunan Gökçek "Ahmet Hakan'ın reytingleri iyi gelmiyormuş. Ahmet Hakan objektif olmalı. Bir de her gün bir kravat takıyormuş. Ben de Ahmet Hakan'a kravat hediye edeceğim ve bu kravatlarla reytingi yükselecek." diye konuştu.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel