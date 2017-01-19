Af Örgütü: Avrupa’nın terör yasaları Müslümanları hedef alıyor

AB genelinde terörle mücadele yöntemlerine sert eleştiriler yöneltilen raporda, "AB ülkelerinde güvenlik politikaları tehlikeli ve önlemler orantısız. Fransa ve Almanya'daki saldırılardan sonra acilen alınan önlemler orantısız ve ayrımcı karakter taşıyor" denildi. Fransa'da olağanüstü halin uzatılmasının eleştirildiği raporda terörle mücadeleye karşı alınan önlemlerin temel özgürlüklere zarar verdiği vurgulandı.



HER ŞEY HİKAYE..

Euronews'e konuşan Uluslararası Af Örgütü'nün uzmanlarından Julia Hall, "AB'nin bölgesel sınırları içinde Müslümanlarla yabancıların teröristlerle bir tutulduğunu" söylerken, "Avrupa'da şu anda gördüğümüz bir tartışma değil, bir hikaye. Hikaye ise eğer bir Müslümansanız veya bir mülteci veya göçmenseniz tehditsiniz. Bu raporla demek istediğimiz hükümetler tarafından uygulamaya koyulan düzenlemeler bu hikayeyi destekliyor" dedi. Raporda ayrıca, Avrupa ülkelerinin terörle mücadele kapsamında uyguladığı yasaların, insan hakları savunucularını da hedef alır şekilde keyfi bir uygulama yoluna gittiği belirtildi.



BM liderinden 'nefretle mücadele' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Müslüman karşıtlığı ayrımcılık ve nefret ile mücadele" konulu forumda güvensizlik ortamlarında azınlıkların "günah keçisi" haline geldiğini kaydetti. Guterres, "Toplumları bölmeye çalışan eylemlere karşı mücadele edelim" dedi.