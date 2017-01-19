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ABD, DEAŞ'ı vurdu

ABD'li yetkililer dün gece Libya'nın güneyinde terör örgütü DEAŞ kamplarına hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Dünya / 19 Ocak 2017 Perşembe 16:46
ABD, DEAŞ'ı vurdu

CNN, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Libya'nın güneyindeki DEAŞ kamplarına dün gece B-2 bombardıman uçaklarıyla hava saldırısı düzenlendiğini kaydetti.

Kaynaklar, bu operasyonun ABD Başkanı Barack Obama'nın birkaç gün önce onayladığı kısa süreli askeri operasyonların bir parçası ve muhtemelen sonuncusu olduğunu aktardı.

ABD casus uçakları, Sirte'den kaçan DEAŞ militanlarının saklandığı düşünülen bölgeleri haftalardır izliyordu.

Saldırı sırasında Tomahawk füzeleriyle donatılmış ABD donanmasına ait savaş gemilerinin de bölgede hazır bulundurulduğu ancak gemilere ihtiyaç duyulmadığı belirtildi.

Kaynak : AA

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