50 yaş üzerindekilere 'sarı nokta hastalığı' uyarısı

Sarı nokta hastalığı hakkında bilgi veren Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Dinçer, “Görmede azalma, merkezi görme kaybı ve çarpık görme en sık görülen belirtilerdir. Hastalıkta erken tanı önemli, 50 yaş ve üzerinde olanların mutlaka düzenli olarak göz muayenesi yaptırması gerekmektedir” dedi.



Yaşam kalitesini etkiliyor



Makula dejenerasyonu yani sarı nokta hastalığının görme merkezinin yaşa bağlı olarak bozulması, görme merkezinin bulanmasına neden olan bir hastalık olduğunu ifade eden Dinçer, “Bulanma, gözün arkasındaki küçük bir bölge olan makulanın zarar görmesinden dolayı olur. Makula, gözlerinizin odaklandığı noktadaki ince detayları görmenize yardımcı olur. Hastalığın genellikle 50 yaştan sonra ortaya çıkar ancak daha genç insanları da etkileyebilir. Hastalıkta genetik özellikler, beslenme şekli, çevresel faktörler, uzun süre güneş ışığına maruz kalma, şişmanlık, sigara ve hipertansiyon etkin rol üstlenmektedir. 70 yaş üstü popülasyonun yaklaşık yüzde 1/3'ünü etkileyen hastalık tamamen körlük yapmasa da kişinin yaşam kalitesini oldukça etkilemektedir. Yavaş ilerleyen hastalık, görmede bulanıklık, renklerde bozulma, bakılan alanın ortasında sis görülmesiyle ve çizgileri eğri ve çarpık görmeyle ortaya çıkıyor” diye konuştu.



Tek başına sokağa çıkamazlar



Sarı nokta hastalığının ihmale gelmeyen bir hastalık olduğunun altını çizen Dinçer, “Bu tür hastalar tek başına sokağa çıkamadıkları gibi baktığı noktayı göremedikleri için araba, bilgisayar ve telefon kullanamaz, televizyon izleyemezler. Yani karşısında duran bir kişinin yüzünü göremez ama kolunu bacağını görebilirler. Bazı işleri yapmada başkalarından yardım almak zorunda kalabilirler. Göremedikleri için okuyamaz ve yazamazlar. Rutin göz muayenesinin yanı sıra, OCT (optik koherans tomografisi) ve FFA (retina anjiopatisi) ile konur. Tetkikler tedavi kararında son derece etkilidir. Sarı nokta hastalığı, makulanın gözün keskin, merkezi ve renkli görmesinden sorumlu olan kısmının hastalığıdır. Genellikle iki gözü etkiler. Hastalıkta tedavide amaç, mevcut görmenin korunması ve kısmen görmede artış sağlanmasıdır. Bunun için mutlaka bir göz doktoruna düzenli olarak muayene yaptırılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA