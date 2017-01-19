5. madde 342 oyla kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifinin 5'inci maddesi 342 oyla kabul edildi. Oylamada 140 ret oyu verildi, 4 oy da boş çıktı.



Teklifin beşinci maddesiyle, TBMM'nin görevleri ve yetkileri, 'kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek' olarak sıralanıyor.

