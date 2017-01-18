Yakalanan Iraklının sırrı çözüldü

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden terörist Masharipov dün gece düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Saldırganla birlikte biri Iraklı erkek ve 3 kadın da gözaltına alındı. Teröristin yakalandığı ev de çok konuşuldu.



750 TL'YE KİRALANDI



Tüm bu yaşananların ışığında Reina saldırganının yakalandığı dairenin, 15 Ağustos 2016'da 6 aylığına, aylık 750 TL'den kiralandığı ortaya çıktı



KAFASINA BASILAN TERÖRİST EVİ KİRALAMIŞ



Ev sahibinin de yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Dairenin sahibi Nurullah Zaki Haser evini kiralaması için Esenyurt'taki bir inşaat firmasına anahtar bıraktı. Firma da evi 1500 TL depozito, 750 TL peşinat ve aylık 750 TL karşılığında 6 aylığına Ali Jameel Mohammed'e kiraladı. Site yönetimine de bu kontrat teslim edildi. Site, kiracılara elektronik giriş kartları verdi.



Bahsedilen Ali Jameel Mohammed'in operasyon sırasında kafasına basılarak yakalanan terörist olduğu belirtildi.