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Vine artık hiçbir telefonda çalışmayacak!

Twitter, geçtiğimiz yıl yeni videolara sistemi kapattığı Vine'ın kullanımına son verdi.

Teknoloji / 18 Ocak 2017 Çarşamba 12:04
Vine artık hiçbir telefonda çalışmayacak!

Bir dönem sosyal medya fenomenlerine ev sahipliği yapan uygulama Vine artık tarih oldu.

Popüler mikro blog sitesi Twitter, tabiri caizse Vine'ın fişini çekti.

Platforma içerik üreten 'popüler Vine' fenomenlerine maaş ödemeyi kabul etmeyince neredeyse bu kullanıcıların tamamını kaybeden Vine, geçtiğimiz yıl yeni videolara sistemi kapatmıştı.



Sadece eski tarihlerde yüklenen videoların izlenebildiği platform artık bu hizmetine de son verdi.



Ancak bu Vine'ın çöpe atıldığı anlamına gelmiyor.



Vine yolunu bir kamera uygulaması olarak devam edecek.



Yeni dönemde Vine'ın Twitter'a doğrudan video yüklemek gibi pratik seçeneklere sahip olacağı belirtiliyor.



Sosyal MedyaKameraTwitter


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