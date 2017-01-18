Uyuşturucu tacirlerine '7 Milyon TL'lik darbe

Edinilen bilgiye göre, alınan bir istihbaratı değerlendiren Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van’dan gelen araçları takibe aldı. Ekipler Ankara yolu güzergahında 35 AK 7602 plakalı tırı durdurdu. Tırda yapılan aramalar sırasında dedektör köpek ‘Alfa’nın tepki vermesi üzerine ekipler detaylı inceleme yaptı. Yapılan aramalar sonucu tırın gizli bölmelerinde saklı 320 adet paket içerisinde yaklaşık 162 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Öte yandan, operasyonu yürüten ekiplere teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın operasyonla ilgili açıklama yapması bekleniyor.



Kaynak : İHA